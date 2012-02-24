Мінськ. Товарообіг між Україною та Білоруссю в 2011 році перевищив 6,2 млрд. дол. за позитивному сальдо для Білорусі більше 2 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам надзвичайний і повноважний посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО під час роботи підсумкової колегії МЗС Білорусі.

Він зазначив, що Білорусь стала четвертим стратегічним партнером України, попереду тільки Росія, Китай і Німеччина.

«Нам вдалося подолати кризу 2008 року та інтенсивно збільшити двосторонній товарооборот. Білоруські товари в Україні користуються великим попитом, вони мають гарну якість, прохідні за ціною, за деякими позиціями навіть домінуємо на українському ринку. Зокрема, приблизно 85% нових тракторів, які придбані Україною, - це техніка «МТЗ», кожен п`ятий вантажний автомобіль - «МАЗ». Добре просуваються на український ринок такі стратегічні товари, як добрива, скло, холодильники», - підкреслив білоруський дипломат.

За словами В.ВЕЛИЧКА, в Україні створюються спільні підприємства з виробництва білоруської продукції.

«Це дозволяє Україні мати свою частку і розпоряджатися нею, і нам просуватися на їхній ринок. Зокрема, РУП «Могильовліфтмаш» завдяки складальному виробництву ліфтів займає сьогодні приблизно 50% ринку міста Києва. Аналогічна ситуація спостерігається і за тракторами, іншою сільськогосподарською технікою. А Гомельський і Крюківський вагонобудівні заводи створюють абсолютно нове виробництво вагонів для метро і пасажирських вагонів», - зазначив В.ВЕЛИЧКО.

Він також повідомив, що сторони мають намір в 2012 році продовжити регіональне співробітництво, щоб через нього нарощувати торгівлю.

«У Києві нещодавно пройшли зустрічі губернаторів прикордонних з Україною областей Білорусі. Є наміри щодо активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між областями двох країн», - підкреслив дипломат.

Також, за словами білоруського посла, Білорусь і Україна продовжать співпрацю в енергетичній сфері, але якихось нових напрямків тут не планується.

«Недавні перебої з постачанням української електроенергії були пов`язані з сильними морозами (у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку через сильні морози, Україна з 1 по 15 лютого припиняла поставки електроенергії до Білорусі - УНІАН), це було тимчасово, все відновлено, все працює», - підкреслив В.ВЕЛИЧКО.

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