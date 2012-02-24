Україні потрібна агресивно-наступальна політика у сфері залучення інвестицій — експерт

Україні потрібна агресивно-наступальна політика у сфері залучення інвестицій.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО. Експерт відзначив, що «без серйозного прориву в інвестиційному напрямі Україна буде приречена на доволі низькі темпи економічного зростання, які навряд чи зможуть перевищити, навіть у довгостроковій перспективі, позначку 5%, зокрема за умови, що ситуація на світових ринках буде відносно сприятливою».

«Україні потрібна агресивно-наступальна політика у сфері залучення інвестицій, що базується на своєчасному отриманні необхідної для ухвалення державних рішень об`єктивної інформації. Володіння інформацією про стан інвестиційного клімату, помножене на бажання змінити докорінним чином ситуацію, може дати істотний ефект», - вважає О.Устенко.

У зв`язку з цим, на його думку, ініціатива Держподатслужби започаткувати широкомасштабне дослідження якості інвестиційного клімату заслуговує особливої уваги.

При цьому директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Василь ЮРЧИШИН переконаний, що «індекс інвестиційної активності повинен бути критерієм, на підставі якого можна буде судити про ефективність значної частини реформаторських ініціатив уряду, а також успішність майбутніх реформ».

Нагадаємо, в лютому голова Держподатслужби Олександр КЛИМЕНКО заявив про впровадження в Україні дослідження інвестиційного клімату, яке планується проводити як мінімум двічі на рік. «Сьогодні ми разом з дуже відомим і професійним соціологічним центром, використовуючи їхній досвід і наукову базу, а також виходячи з наявності у нас контактів з представниками абсолютно всіх видів бізнесу, вибудовуємо власну методологію оцінки якості інвестиційного і бізнес-клімату в країні», - відзначив він в інтерв`ю ЗМІ.

«Але я підкреслюю, що цю методологію пише не податкова, а визнані професіонали у цій сфері. На виході одержимо продукт, який називатиметься «Індекс інвестиційної активності». Він і буде тим показником, який охопить і іноземних, і вітчизняних інвесторів», - сказав О.Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Українській економіці необхідне створення індексу інвестиційної активності - експерт

Створення індексу інвестактивності дозволить постійно моніторити інвестклімат - експерт