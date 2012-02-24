На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0015/8,0065 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0070/8,0120, на 12:00 ціни знизилися до 8,0045/8,0075. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0015/8,0065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2724/27, на 12:00 ціни піднялися до 0,2728/32. До закриття ціни досягли рівня 0,2729/33. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3074 (-0,4700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3373/75, а на 15:00 підвищилися 1,3411/13.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7115/10,7210, на 12:00 ціни пішли вгору 10,7180/10,7280. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 10,7360/10,7485.