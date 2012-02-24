Кабмін передав в управління "Укроборонпрому" низку підприємств

Кабінет міністрів України визначив державний концерн "Укроборонпром" суб`єктом управління низки державних підприємств.

Зокрема, як повідомляється в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні КМУ від 22 лютого 2012 р. № 93-р, в управління "Укроборонпрому" передано державні підприємства "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес", "Укроборонсервіс", "Укрінмаш", "Спецтехноекспорт", "Промоборонекспорт", "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт".

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом "Укроборонпрому", концерн утворено з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб`єктами господарювання державного сектора економіки, що здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ «Укроборонпром» - все або нічого...