Співпрацю з МВФ може бути продовжено після перегляду газових контрактів - Азаров

Реалізація програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом може бути продовжена після досягнення домовленості з Росією про перегляд газових контрактів і реалізації програми енергозбереження.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«У нас з Фондом тільки одна розбіжність: вони вважають, що треба негайно підняти тарифи для населення на житлово-комунальні послуги у зв`язку з різким зростанням вартості газу. Ми ж вважаємо, що спочатку ми повинні реалізувати програми енергозбереження, зменшити втрати тепла, електроенергії і газу, домовитися з Росією про перегляд контрактів, і лише тоді обговорювати подальшу реалізацію програми», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що на останній зустрічі з главою МВФ Крістін ЛАГАРД (26 січня – УНІАН) досягнута домовленість створити робочу групу з перегляду програми співпраці.

При цьому М.АЗАРОВ також зазначив, що співпраця з МВФ триває.

«Хочу нагадати, що ми працюємо по бюджету на 2012 рік, узгодженому з представниками МВФ. Також повна відповідність з програмною здійснює монетарна політика», - сказав прем`єр.

При цьому М.АЗАРОВ запевнив, що фінансова ситуація в Україні є надійною.

«Я хочу Вас запевнити, що в будь-якому разі фінансова ситуація в Україні є надійною, ми повністю розраховуємося за нашими зобов`язаннями, і тому з упевненістю дивимося в майбутнє», - підкреслив М.АЗАРОВ.

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