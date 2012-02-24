В Україні заборгованість із зарплати зросла на 6% – до 1,038 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у січні 2012 року зросла на 6,2%, і на 1 лютого становила 1,038 млрд. грн. Порівняно з даними на 1 лютого 2011 року, заборгованість скоротилася на 22,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 лютого зафіксовано у Донецькій – 226,009 млн. грн. (у січні зросла на 12,8%, порівняно з січнем 2011 року – скоротилася на 10,2%) і Харківській областях – 115,704 млн. грн. (у січні зросла на 28,4%, порівняно з січнем 2011 року скоротилася на 23,3%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 лютого 2012 року становила 71,26 млн. грн. (у січні скоротилася на 1,8%, порівняно з січнем 2011 року – майже у півтора разу).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати у січні зафіксоване в 12 областях України, а також в АР Крим і в Севастополі. Відповідно, скорочення заборгованості у 2011 році спостерігалося в 12 областях і Києві.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 лютого зафіксовано в Чернівецькій області – 290 тис. грн. (у січні заборгованість зросла на 20,8%, порівняно з січнем 2011 року – скоротилася майже в 16 разів), Рівненській – 2,408 млн. грн. (у січні сума заборгованості скоротилася на 3,3%, порівняно з січнем 2011 року – на 70%) і Тернопільській областях – 6,034 млн. грн. (у січні скоротилася на 22,8%, порівняно з січнем 2011 року – на 47,3%).

Довідка УНІАН. В Україні у 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.

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