Киргизія готова вступити в ЄЕП цього року

Москва. Киргизія готова вступити в Єдиний економічний простір (ЄЕП) Росії, Казахстану й Білорусі до кінця 2012 року.

Про це президент Киргизстану Алмазбек АТАМБАЄВ заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми хотіли б до кінця цього року. Але бачите, хотіти не шкідливо. Але мрії, мрії.... Як вирішать представники Митного союзу, єдиного економічного простору», - сказав А.АТАМБАЄВ.

При цьому він вважає, що вступу в ЄЕП не завадить членство країни у СОТ. Він наголосив, що Киргизія має бути в одному єдиному економічному просторі з Росією.

А.АТАМБАЄВ також відзначив, що після цього права киргизьких мігрантів у Росії будуть такими ж, як у громадян Росії, крім права обирати і бути обраним. Зокрема, їм не потрібний буде вже дозвіл на роботу.

«Ми кинули, як кажуть свою кулю, ми сказали, ми хочемо вступити в Митний союз, тепер це Єдиний економічний простір, створена комісія і представники вже трьох країн – Росії, Казахстану й Білорусії вирішуватимуть, коли нас прийняти. Ми готові звичайно ж, з урахуванням інтересів Киргизії, хоч сьогодні вступати», - заявив він.