Німеччина підготувала 170 колекторів для збору податків в Греції

Уряд Німеччини підготував приблизно 170 колекторів для допомоги в зборі податкових виплат в Греції, повідомляє Reuters.

Влада Німеччини пояснила, що це робиться для того, щоб допомогти грекам поліпшити систему збору податків, яка, на думку німців, знаходиться на недостатньо високому рівні.

Пропозиція Берліна може викликати нові невдоволення серед греків, які до цього розкритикували вимогу Німеччини призначити в Греції іноземного «комісара бюджету», який би контролював витрачання Афінами фінансів.

Німецькі ЗМІ припускають, що ініціатива по відправці колекторів до Греції може прискорити хід голосування в бундестазі щодо схвалення фінансової допомоги Афінам.

Як стверджують міжнародні кредитори, однією з причин кризи в Греції стало те, що багато громадян цієї країни ухиляються від сплати податків.

Всього до поїздки в Грецію готові 160 німецьких колекторів, які знають англійську мову, і десять - володіють грецькою, передає «Газета.Ru».

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