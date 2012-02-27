Путін: влада РФ буде обстоювати інтереси російського бізнесу за кордоном

Москва. Влада Росії обстоюватиме інтереси російського бізнесу за кордоном.

Про це кандидат у Президенти Росії Володимир ПУТІН написав у своїй передвиборній статті з питань міжнародних відносин «Росія і змінний мир», опублікованої сьогодні в газеті «Московские новости».

«Уряду і підприємницьким об`єднанням треба було б чіткіше координувати свої зусилля на зовнішньоекономічному напрямі, настирливіше просувати інтереси російського бізнесу, допомагати йому освоювати нові ринки», - відзначив В.ПУТІН.

На його думку, якщо спробувати проаналізувати, як РФ просуває російські економічні інтереси на міжнародній арені, стає зрозуміло, що країна лише тільки вчиться робити це системно і послідовно. Ще не вистачає уміння, як це вдається багатьом західним партнерам, грамотно лобіювати на зовнішньоекономічних майданчиках вигідні вітчизняному бізнесу рішення, вважає він.

В.ПУТІН переконаний, що завдання ж на цьому напрямі полягають у забезпеченні Росії рівноправних позицій в сучасній системі світових господарських зв`язків, зведенні до мінімуму ризиків, що виникають при інтеграції в світову економіку.

«Нам як повітря необхідний ширший, недискримінаційний вихід на зовнішні ринки. Поки з російськими економічними операторами за кордоном особливо не церемоняться. Вживають проти них обмежувальні торгово-політичні заходи, будують технічні бар`єри, що ставлять їх в менш вигідне становище щодо конкурентів», - заявив він.

За його словами, аналогічна картина і з інвестиціями. Він відзначив, що влада країни прагне залучити в російську економіку зарубіжні капітали, відкриває для них найпривабливіші галузі, підпускає до справді «ласих шматочків», зокрема у паливно-енергетичному комплексі. Російських же інвесторів за кордоном особливо не вітають, а часто демонстративно відтирають убік, сказав він.

Зокрема, В.ПУТІН нагадав історію з німецьким «Опелем», який так і не змогли придбати російські інвестори - навіть незважаючи на те, що цю операцію схвалив уряд ФРН і позитивно сприйняли німецькі профспілки.

«Все це наводить на думку про необхідність посилити політико-дипломатичний супровід дій російських підприємців на зовнішніх ринках, надавати більш сильну підтримку великим, знаковим діловим проектам. Не забувати і про те, що Росія може застосовувати дзеркальні у відповідь заходи щодо тих, хто вдається до прийомів несумлінної конкуренції», - заявив він.

Окрім цього, він не виключив, що метою синхронних акцій протесту проти авторитарних режимів в арабських країнах - так званої «арабської весни» - була не турбота про права людини, а переділ ринків.

«Виходить так, що у країнах, які безпосередньо пройшли через «арабську весну», як раніше в Іраку, російські компанії втрачають напрацьовані десятиліттями позиції на місцевих ринках, позбавляються досить великих комерційних контрактів. А ніші, що звільнилися, заповнюються економічними операторами тих самих держав, які доклали руку до зміни правлячих режимів. Може виникнути думка, що самі трагічні події певною мірою були простимульовані не турботою про права людини, а чиєюсь зацікавленістю у переділі ринків», - припускає він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що в Україні російські підприємства піддаються націоналізації і рейдерським захопленням.

«У нас є, наприклад, проблема російських підприємств, чия власність зазнає спроб націоналізації, рейдерських захоплень», - заявив С.ЛАВРОВ.

7 лютого Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Федеральній службі безпеки (ФСБ) протидіяти спробам потіснити російські компанії на зарубіжних ринках.

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