Митниця з квітня розпочне масштабну перевірку платників податків

Державна митна служба України з квітня має намір провести широкомасштабні перевірки несумлінних платників податків, у зв`язку з чим закликає всі підприємства добровільно сплатити податки.

Про це йдеться у повідомленні відомства, переданому агентству УНІАН.

«Закликаємо до 1 квітня 2012 року несумлінних платників податків до добровільної сплати податків до бюджету. Інакше митні органи будуть змушені вжити жорстких заходів дії шляхом ініціації з початку квітня поточного року широкомасштабної кампанії з проведення відповідних перевірок кожного такого платника податків з метою недопущення заниження митної вартості товарів», - наголошується в повідомленні.

Щокварталу Держмитслужба одержує інформацію, що є в інформаційних ресурсах Державної податкової служби, яку вказали суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності в деклараціях щодо податку на прибуток, щодо конкретних елементів, які мають формувати частину вартості товарів для митних цілей, зокрема, роялті, фрахту, інжинірингу, витрат на страхування тощо.

Також повідомляється, що компаніям, які добровільно звітують про ненавмисні помилки при сплаті податків, дозволено сплачувати штрафні санкції нижче за тих, які платять компанії, чиї помилки були знайдені митними органами (3% замість 25-50%) за наслідками контрольно-перевірочних заходів.