Підготовлено законопроект, який регулює діяльність колекторів

Законопроект, який регулює діяльність колекторських організацій, може бути зареєстрований у парламенті протягом найближчих двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Асоціації учасників колекторського бізнесу Олександр ІЛЬЧУК. «Я вважаю, що місяця-двох буде достатньо. Він (законопроект – УНІАН) вже достатньо підготовлений, він уже пройшов попередню експертизу учасників фінансового ринку. Тому я вважаю, що місяця-двох буде достатньо, щоб передати його у Верховну Раду», - відзначив він.

За словами О.Ільчука, якщо найближчим часом не буде створено регулятор на колекторському ринку, його учасники можуть перейти до моделі саморегульованих організацій.

Він також нагадав, що раніше були спроби розробити і прийняти законопроект, який би регулював діяльність колекторів в Україні, проте у зв`язку зі зміною влади в 2010 році робота над ним не була завершена.

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