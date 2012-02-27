На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0005/8,0050, до 12:00 звузився спред - 8,0005/8,0025. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9980/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2742/0,2746, до 12:00 ціни знизилися до 0,2740/0,2744. На час закриття ціни зросли - 0,2745/0,2749. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,0175 (-0,2899).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3390/1,3475.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7430/10,7510, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7410/10,7480. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 10,7145/10,7240.