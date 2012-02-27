Кабмін виділив 43 млн. грн. на ліквідацію наслідків лютневої негоди в Криму

Уряд виділив 43,7 млн. грн. для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 7-8 лютого 2012 року на території міст Ялта, Алушта та смт Гурзуф.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні, 27 лютого, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Згідно з розпорядженням уряду, відповідні видатки будуть здійснені Міністерством фінансів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Як повідомлялося, внаслідок складних метеорологічних умов, пов’язаних зі шквальним вітром швидкістю 25-30 м/с та зниженням температури до -30˚С, на території Автономної Республіки Крим 7-8 лютого шестибальним штормом було пошкоджено берегоукріплювальні споруди узбережжя Криму. При обстеженні комісією, сформованою Оперативним штабом із забезпечення безперебійної роботи об’єктів та служб життєзабезпечення на території АРК, було встановлено великі пошкодження набережної, підпірних стінок вздовж берегової лінії та частини каналізаційного колектора в районі міст Ялта та Алушта.

За попередніми даними, для проведення першочергових заходів із відновлення постраждалих об’єктів потрібно: набережної і берегоукріплювальних споруд у м. Ялта - 12,4 млн. грн., набережної ім. Пушкіна у смт Гурзуф - 10,1 млн. грн., набережної Професорського куточка, Алушта - 17,7 млн. грн., зруйнованих ділянок колектора - 3,5 млн. грн.

Перелік відповідних витрат має у тижневий термін затвердити Рада міністрів АР Крим, погодивши ці питання з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мінрегіоном.