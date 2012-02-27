Середня номінальна зарплата в січні знизилася на 10,8%

Середня номінальна заробітна плата в Україні в січні 2012 року становила 2,722 тис. грн., що на 10,8% менше, ніж у грудні 2011 року, і на 18,5% більше, ніж у січні 2011 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«Зменшення розміру заробітної плати в січні порівняно з груднем є типовим сезонним щорічним явищем, яке пояснюється здійсненням одноразових виплат наприкінці року (нагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо), а також зменшенням фонду відпрацьованого часу з розрахунку на одного працівника (у січні 2012 року 17 робочих днів проти 19 днів у грудні 2011 року)», - говориться в повідомленні Держстату.

В середньому за 2007-2011 рр. індекс номінальної заробітної плати в січні проти грудня становив 87,2%, зокрема в 2011 році — 27,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Середня зарплата в грудні збільшилася на 12% - до 3054 грн. Дані Держстату