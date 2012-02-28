Україна втрачає значні фінансові ресурси через відсутність реформ – єврокомісар

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що Україна втрачає значні фінансові ресурси через відсутність реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це С.ФЮЛЕ заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Якщо закон про державну службу не буде змінений і приведений у відповідність до європейських та міжнародних стандартів, Україна може втратити 70 млн. євро з фондів 2011 року. Ці фонди спрямовані на підтримку адміністративної реформи в Україні, що ми вважаємо дуже важливим”, - сказав комісар.

Крім того, за словами С.ФЮЛЕ, Україна досі не виконала дві основних умови для отримання бюджетної підтримки: щодо прогресу в реформуванні управління бюджетними коштами та макроекономічної стабільності. Якщо ці умови не будуть виконані, то з коштів 2011 та 2012 років Україна може втратити ще 167 млн. євро.

“Таким чином, це був би значний крок вперед, якби Україна змогла схвалити всебічну стратегію реформ управління бюджетними коштами у відповідності до стандартів ЄС”, - підкреслив комісар ЄС.

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