Проблему відшкодування ПДВ можна вирішити тільки скасуванням податкових пільг - Хорошковський

На думку першого віце-прем`єр-міністра України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, вирішити проблему відшкодування податку на додану вартість можна тільки скасуванням пільги щодо сплати даного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час роботи круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, який присвячений поліпшенню інвестиційного і ділового клімату в Україні..

«Упевнений, що це питання (питання з відшкодуванням ПДВ – УНІАН) буде вирішено, коли ми скасуємо всі пільги по цьому податку», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні держава не може дотримувати баланс зі збору податку і відшкодуванню, оскільки одні підприємства «мають законне право не платити податок», інші – законне право на його відшкодування.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної казначейської служби України, в 2011 році було відшкодовано ПДВ на суму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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