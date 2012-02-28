Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0060/8,0125 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0060/8,0125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2762/0,2766, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,7665/10,7765. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3446/1,3448 (понеділок – 1,3432/1,3434).

У понеділок, 27 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.