Подальше зниження пари EUR/USD більш ніж можливе - експерт

На торгах у вівторок, 28 лютого, ймовірне зміцнення пари EUR/USD в районі падіння - 1.3450, але шансів на подальше зниження більше у зв`язку з песимістичними ринковими настроями, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, при нисхідній динаміці можливе повернення пари до рівня 1.3330.

Як відзначають аналітики, дані щодо роздрібній торгівлі, які що публікують у Великобританії, можуть викликати інтерес лише у разі значних відхилень від прогнозних значень. Пара GBP/USD дублюватиме рухи EUR/USD. У разі зміцнення первинною метою буде 1.5860 і далі 1.5900. Продовження нисхідної динаміки відправить пару до підтримки 1.5770.

Позитивні ринкові настрої можуть надати підтримку AUD/USD. Пара здатна пробити опір 1.0780 на хвилі сприятливих повідомлень і далі рушити до 1.0830.

Найбільший інтерес із релізів для ринку представлятиме CPI Німеччини. Очікується зміцнення показника в місячному обчисленні, що свідчитиме про інфляційний тиск на тлі ультрам’якої політики і подальшого зростання цін на енергоносії. Дуже високі темпи приросту можуть утримати ЄЦБ від подальших кроків зі стимулювання економіки.