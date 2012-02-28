Голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро ФІРТАШ ініціює створення Ради міжнародного ділового співробітництва з метою збільшення потоку інвестицій в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ФІРТАШ повідомив сьогодні в ході роботи круглого столу, організованого ФРУ і присвяченого поліпшенню інвестиційного і ділового клімату в Україні.

Рада міжнародного ділового співробітництва на постійній основі виконуватиме функції координації обміну інформацією між українськими та іноземними компаніями з питань інвестування і реалізації спільних проектів. Формат роботи Ради полягає в тому, що для вироблення конкретних рішень з поліпшення інвестиційного клімату за одним столом збиратимуться українські роботодавці, представники уряду України, представники інших держав та іноземні компанії - члени Федерації роботодавців.

Перший круглий стіл відбувся сьогодні за участі першого віце-прем`єр-міністра України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який також займається питаннями євроінтеграції, а також глави представництва органу Євросоюзу - Європейської комісії Жозе Мануела Пінту ТЕЙШЕЙРА. У роботі круглого столу взяли участь керівники дипломатичних місій восьми країн - Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Франції, Швейцарії і Швеції.

Планується, що круглі столи у форматі український бізнес - уряд - іноземні дипломати - іноземний бізнес також будуть проведені з представниками країн Азії, Близького Сходу, Північної і Південної Америки.

У своєму вступному слові Д.ФІРТАШ зазначив, що минулого року у Федерації відбулися об`єднувальні процеси, завдяки яким потенційний інвестор тепер має чітке розуміння значущості даного об`єднання, до якого на сьогодні входять підприємства, що забезпечують 70% ВВП України.

Крім того, Д.ФІРТАШ повідомив, що ФРУ вдалося налагодити ефективну співпрацю з Антимонопольним комітетом, Державною митною службою і Державною податковою службою України - структурами, які безпосередньо впливають на формування інвестиційного клімату в державі.

Також Д.ФІРТАШ висловив сподівання на підтримку ініціатив ФРУ урядом і нагадав, що на останньому засіданні Ради Федерації роботодавців України він ініціював розробку п`ятирічної Програми промислового розвитку України.

У свою чергу, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що основною метою своєї роботи він на сьогодні бачить забезпечення євроінтеграції України, формування сприятливого бізнес-середовища, зокрема, створення в державі умов, які б сприяли припливу інвестицій, і боротьбу з корупцією.

Він також повідомив, що були проведені зустрічі з керівництвом Держмитслужби, результатом яких має стати оптимізація упродовж трьох місяців усіх митних процедур. Акцент буде зроблено на автоматизації митного оформлення.

Крім того, планується вирішити питання митної вартості. При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ звернув увагу на існування великої кількості схем, пов`язаних із заниженням митної вартості.

Крім цього, важливим, з погляду інвестиційної привабливості України, на думку В.ХОРОШКОВСЬКОГО, є проведення в 2012 році прозорих і демократичних парламентських виборів.

«Для нас, як для держави, дуже важливо провести вільні і демократичні вибори», - наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Федерацію роботодавців України (ФРУ) створено 27 вересня 2002 р., вона представляє інтереси роботодавців в економічних і соціально-трудових відносинах з владою і профспілками на національному рівні. ФРУ співпрацює з Верховною Радою, Кабінетом міністрів і Адміністрацією Президента України, а також тісно взаємодіє з Податковою адміністрацією і Антимонопольним комітетом України, а також іншими держорганами.

Федерація роботодавців України присутня в 48 найвагоміших секторах економіки України, її членами є 14 всеукраїнських галузевих і 36 територіальних, 3 київські і севастопольські міські організації роботодавців. До їх складу входять понад 500 обласних, міських і районних організацій (об`єднань) роботодавців. На підприємствах, що входять до організацій - членів ФРУ, працюють понад 7 млн. найманих робітників.

У листопаді 2011 року головою ФРУ було обрано Д.ФІРТАША.