Київська область друга за соціально-економічними показниками - губернатор

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що в 2011 році за соціально-економічними показниками Київська область зайняла друге місце в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це губернатор сказав під час колегії за участю голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів і керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

«Впродовж 2011 року за показниками соціально-економічного розвитку Київщина стабільно входила в трійку найбільш успішних регіонів держави, а в даний час, за даними Державного комітету статистики України, Київська область займає друге місце, попереду лише Київ», - відзначив А.Присяжнюк.

За його словами, для області це великий крок вперед, але він не означає, що можна зупинитися на досягнутому, адже попереду ще багато роботи.

Губернатор повідомив, що минулого року Київщина вперше за багато останніх років виконала бюджет на 125%, і якщо у 2010 році зведений бюджет області становив 10 млрд. грн., то минулого року - 15 млрд. грн.

Водночас А.Присяжнюк відзначив, що чимало з цих коштів пішло на погашення кредитів, які були взяті у попередні роки.

Голова КОДА також повідомив, що Київщина займає перше місце із залучення іноземних інвестицій.