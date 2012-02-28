Азаров: оцінка ВВП на душу населення як показника економічного розвитку - несправедлива

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає недостатньо справедливою оцінку рівня валового внутрішнього продукту на душу населення як показника економічного розвитку.

Про це він заявив сьогодні, 28 лютого, під час наради з ученими-економістами з питань концептуальних засад політики економічного зростання.

Зокрема, він повідомив, що нещодавно йому надали статистичний аналіз тарифів на електроенергію, газ, бензин і ряд продуктів харчування для 35 європейських країн, складений російськими фахівцями. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, в цьому аналізі є зіставлення показників європейських країн за рівнем ВВП на душу населення.

«Дуже характерний показник, за яким ми десь унизу», - сказав М.АЗАРОВ. Проте при цьому він зазначив, що Україна також унизу за такими показниками, як вартість електроенергії для населення. «Якщо порівнювати нас і Швецію, то ВВП на душу населення (України) приблизно вдесятеро нижчий, але якщо оцінювати вартість електроенергії для наших людей, то теж приблизно вдесятеро нижче. Так само щодо низки інших показників. Отже, виникає питання: а наскільки справедливі такі порівняння і оцінки ВВП, які нами робляться, і які ми враховуємо в наших показниках?», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року уряд України погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.