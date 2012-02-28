ЄБРР збільшив «Укрексімбанку» ліміт для фінансування факторингу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збільшив із 12 млн. дол. до 15 млн. дол. ліміт фінансування факторингових операцій, відкритий АТ «Укрексімбанк» у рамках Програми сприяння торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні «Укрексімбанку», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, чергове підвищення цього ліміту є результатом позитивної оцінки з боку ЄБРР ефективної діяльності державного банку на ринку факторингових послуг.

Також зазначається, що "Укрексімбанк" співпрацює з ЄБРР із моменту підписання в 2007 році низки угод за Програмою сприяння торгівлі. Розмір кредитної лінії за всіма проектами Програми зараз становить 120 млн. дол.

У рамках Програми передбачено фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів у вигляді грошових коштів, що надаються "Укрексімбанку" для подальшого цільового фінансування контрактів клієнтів банку, а також у вигляді гарантій ЄБРР, що випускаються на користь підтверджуючих банків для підтримки їх зобов`язань у рамках інструментів торгового фінансування. В 2008 році за Програмою сприяння торгівлі було підписано додаткову угоду з ЄБРР, що передбачає фінансування також і факторингових операцій клієнтів "Укрексімбанку".

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом, входить до групи найбільших банків.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 75,103 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - 52,753 млрд. грн., зобов`язання - 57,374 млрд. грн., статутний капітал - 16,414 млрд. грн., власний капітал – 17,729 млрд. грн.

«Укрексімбанк» у 2011 році збільшив чистий прибуток у 1,7 раза – до 88,114 млн. грн.

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