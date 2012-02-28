Європейським компаніям у січні відшкодовано 1,88 млрд. грн. ПДВ

Європейським компаніям в Україні у січні відшкодовано 1,88 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ) замість 844 млн. грн., заявлених компаніями до відшкодування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО. “Ми налагодили ефективну систему поточних розрахунків, завдяки якій перестали накопичувати борги перед бізнесом. Більше того – ми активно скорочуємо стару заборгованість. І я хочу ще раз підтвердити, що держава не відмовляється від своїх зобов`язань перед підприємствами», - відзначив О.Клименко.

Керівник податкового відомства також наголосив, що більш як половину відшкодування (1,14 млрд. грн.) європейські інвестори одержали в автоматичному режимі.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної казначейської служби України, у 2011 році було відшкодовано ПДВ на суму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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