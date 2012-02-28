Прем'єр-міністр заперечує штучне заниження урядом показників інфляції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заперечує штучне заниження урядом показників інфляції в Україні.

Про це він заявив журналістам на брифінгу.

«Не в інтересах влади щось занижувати. Напевно, наш уряд характеризується, на відміну від попереднього, тим, що ми нічого не засекречуємо. І навпаки: достатньо критично оцінюємо абсолютно всі показники», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що українському уряду і владі в цілому не потрібні прикрашені, недостовірні оцінки.

«Абсолютно не потрібні. Вони спотворюють (показники – УНІАН). А в такій складній ситуації, в якій ми знаходимося, всі невірні оцінки можуть призвести до летального результату. М`яко скажемо. Тому ми зацікавлені, щоб інфляція, всі соціальні параметри, економічні параметри наш Держкомстат оцінював абсолютно об`єктивно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в Національній академії наук України є відділення економіки, яке також веде свої оцінки. «Крім цього у нас є Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, які ведуть свої оцінки, міжнародні рейтингові агентства й так далі, й так далі. Тому, якщо говорити про об`єктивність показників, то ті показники, які наводяться органами статистики, є абсолютно об`єктивними», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні український прем`єр заявив, що вважає оптимальними заходи, які проводить уряд України для стимулювання економічного зростання.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в січні 2012 року, порівняно з груднем 2011 року, становила 0,2%, проти січня 2011 року – 3,7%.

Інфляція в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%. Держбюджетом України на цей рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.