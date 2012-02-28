Фірташ наголошує на важливій ролі ФРУ в побудові діалогу з іноземними інвесторами

Голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро ФІРТАШ наголошує на важливій ролі об`єднання у налагодженні діалогу з іноземними інвесторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході роботи круглого столу, організованого ФРУ і присвяченого поліпшенню інвестиційного і ділового клімату в Україні.

«Федерація роботодавців України – це єдине місце, де бізнес може говорити відкрито з урядом. Ми єдина організація, яка має функціональну можливість оперативно доносити до уряду інформацію про ті системні проблеми, з якими бізнес – і український, і іноземний – стикається щодня», - сказав він.

Д.ФІРТАШ зазначив, що Україна володіє великим потенціалом, але для того, щоб його реалізувати, потрібні інвестиції, одержати які можливо тільки переконавши інвесторів, що вести бізнес в Україні комфортно і вигідно.

«Україна – не єдине місце, куди можна вкласти гроші. Інвестори – це ті люди, які як барометр: якщо умови є, гроші прийдуть. Ми б хотіли побудувати ситуацію, щоб іноземні компанії не думали, скільки вони втратять, якщо вони виходитимуть з України, а що вони знайдуть, якщо вони зайдуть в Україну і працюватимуть в Україні» - зазначив Д.ФІРТАШ.

Голова ФРУ ініціював створення Ради міжнародного ділового співробітництва з метою збільшення потоку інвестицій в економіку України. Рада міжнародного ділового співробітництва на постійній основі виконуватиме функції координації обміну в ході круглих столів інформацією між українськими та іноземними компаніями з питань інвестування і реалізації спільних проектів.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що вітає такий формат роботи з українськими та іноземними підприємствами.

Наприкінці року будуть підбиті підсумки спільної роботи уряду і федерації роботодавців у питанні поліпшення інвестиційного клімату і умов ведення бізнесу.

Довідка УНІАН. Федерацію роботодавців України (ФРУ) створено 27 вересня 2002 р., вона представляє інтереси роботодавців в економічних і соціально-трудових відносинах з владою і профспілками на національному рівні. ФРУ співпрацює з Верховною Радою, Кабінетом міністрів і Адміністрацією Президента України, а також тісно взаємодіє з Податковою адміністрацією і Антимонопольним комітетом України, а також іншими держорганами.

Федерація роботодавців України присутня в 48 найвагоміших секторах економіки України, її членами є 14 всеукраїнських галузевих і 36 територіальних, 3 київські і севастопольські міські організації роботодавців. До їх складу входять понад 500 обласних, міських і районних організацій (об`єднань) роботодавців. На підприємствах, що входять до організацій - членів ФРУ, працюють понад 7 млн. найманих робітників.

У листопаді 2011 року головою ФРУ було обрано Д.ФІРТАША.