Долар на міжбанку опустився нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0060/8,0125, на 12:00 ціни впали - 7,9885/7,9935. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9915/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2762/0,2766, до 12:00 ціни знизилися - 0,2756/0,2760. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2755/0,2759. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,9800 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3390/1,3460.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7665/10,7765, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7320/10,7430. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,7450/10,7550.