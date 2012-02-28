Співпраця України з МС у форматі «3+1» не суперечить інтеграції з ЄС - Клюєв

Співпраця України та Митного союзу (МС) у форматі «3+1» не суперечить планам поглибленої економічної інтеграції з Європейським Союзом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій КЛЮЄВ у Брюсселі в ході круглого столу «Відносини Україна-ЄС: шлях попереду».

«Із приводу відносин України та Митного союзу хочу ще раз підтвердити намір розвивати співпрацю з Митним союзом у форматі «3+1», - цитує А.КЛЮЄВА його прес-служба.

У зв`язку з цим він вказав на думку експертів Євросоюзу про те, що такий формат співпраці з МС не суперечить планам поглибленої економічної інтеграції в ЄС.

А.КЛЮЄВ зазначив, що існує багато спекуляцій і щодо створення зони вільної торгівлі з країнами СНД - ведеться протиставлення її поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі з ЄС.

«Україна зацікавлена ​​у подальшій лібералізації руху товарів і послуг на своїх традиційних ринках, але пріоритетом економічної інтеграції обрано Євросоюз. Хочу нагадати, що з боку Єврокомісії неодноразово заявлялося, що створення зони вільної торгівлі з СНД не суперечить створенню зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом», - сказав секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня 2011 делегація Україна передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу в форматі « +1». Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня 2011 прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські й українські урядові експерти активно працюють над запропонованим України варіантом співпраці з Митним союзом за схемою «3+1». Разом із цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде України до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

24 серпня 2011 Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україна особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.