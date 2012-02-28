Янукович призначив Колобова міністром фінансів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Юрія КОЛОБОВА міністром фінансів України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, до цього часу Ю.КОЛОБОВ працював на посаді першого заступника голови Національного банку України.

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Віктор ЯНУКОВИЧ також призначив Віктора ПЛАКІДУ представником Президента в Автономній республіці Крим.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ПЛАКІДУ з посади першого заступника постійного представника Президента України в АРК.

Також В.ЯНУКОВИЧ скасував рішення про призначення В.ПЛАКІДИ в.о. представника Президента у Криму.