Ціна золота досягла тримісячного максимуму, срібла - піврічного

Ціна золота на торгах у вівторок, 28 лютого, досягла максимальної позначки з середини листопада минулого року на тлі негативних даних з Німеччини та США.

Так, квітневий ф`ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів подорожчав на 0,8% - до 1788,40 долара за тройську унцію.

Продемонструвала істотне зростання і ціна на срібло - дорогоцінний метал подорожчав відразу на 4,6% - до 37,14 долара за унцію, досягши найвищої позначки з вересня минулого року.

Напередодні були опубліковані остаточні дані по інфляції в Німеччині в лютому 2012 року, згідно з якими темпи зростання цін прискорилися в річному обчисленні до 2,3% з 2,1% в січні. Дані виявилися гіршими попередньої оцінки і прогнозів аналітиків.

Не порадувала ринки і статистика із США. Обсяг замовлень на товари тривалого користування в країні в січні 2012 року знизився в порівнянні з груднем 2011 року на 4%, продемонструвавши найсильніше падіння за останні три роки і склав у грошовому вираженні 206,09 мільярда доларів. Аналітики очікували зниження показника лише на 1%.

Крім того, з негативом було сприйнято повідомлення про скасування саміту ЄС, який повинен був відбутися після закінчення зустрічі лідерів інтеграції 2 березня, у зв`язку з розбіжностями, що виникли між владою ФРН та інших країн європейського валютного союзу. Очікувалося, що на зустрічі 2 березня обговорюватиметься питання збільшення обсягів фондів фінансової допомоги - тимчасового Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС) і постійного Механізму фінстабільності (МФС), передає MarketWatch.