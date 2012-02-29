Торги доларом на міжбанку відкрилися падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 7,9900/7,9950 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2750/0,2754 грн./рубль, котирування євро-гривня пішли вниз - 10,7530/10,7610 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3458/1,3460 дол./євро (вівторок, 28 лютого, - 1,3446/1,3448 дол./євро).

У вівторок, 28 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.