Великий вплив на пару EUR/USD сьогодні матиме операція LTRO - експерт

На торгах у середу, 29 лютого, можливе пробиття парою EUR/USD опору 1.3500, після чого метою для пари стане рівень 1.3560, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, великий вплив на пару EUR/USD може надати операція LTRO - чим менше буде попиту на «дешеві» гроші, тим краще це для єдиної валюти. Важливо, щоб показник був нижчий за трильйон. Проте якщо попит на LTRO буде близько 1 трлн. і більше, то це викличе дуже негативну реакцію. При низхідній динаміці вірогідний прорив 1.34 з подальшою метою на 1.3330.

На думку аналітиків, публіковані Великобританією дані про обсяги кредитування і грошову масу навряд чи сьогодні привернуть увагу ринку у зв`язку із запланованими операціями LTRO у єврозоні. Пара GBP/USD дублюватиме рухи EUR/USD. У разі зміцнення первинною метою буде 1.5960 і далі 1.6000. Відновлення низхідної динаміки відправить пару до підтримки 1.5810.

Що стосується США, то найцікавішим релізом стане публікація даних ВВП у 2-му читанні. Будь-які відхилення від прогнозних значень можуть стати каталізатором прориву найближчих технічних рівнів. Якщо показники підтвердять поступове відновлення економіки США, пара USD/JPY може відновити рух до позначки 81. Проте варто звернути увагу і на японську статистику: оптимістичні дані про промвиробництво і будівництво можуть підтримати зміцнення єни. Найближчою метою у такому разі для неї стане 80.30 і далі 80.00.