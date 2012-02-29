Визначати індекс інвестактивності економіки планується двічі на рік — ДПСУ

Визначати індекс інвестиційної активності економіки планується як мінімум двічі на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО під час зустрічі з президентом Європейської Бізнес Асоціації Томашем ФІАЛОЮ. «Кожні півроку буде проводитися аналіз українських та іноземних підприємств усіх форм власності, визначатися їх специфіка, тенденції розвитку. Такий аналіз дозволить виявити регіональні особливості інвестиційного клімату. Ми одержимо повноцінну економічну карту України», - відзначив О.Клименко.

Анкетування бізнесу буде проводити відомий соціологічний центр, який і розробляє методологію оцінки якості інвестиційного клімату в країні.

О.Клименко запевнив, що новий індекс інвестиційної активності, створення якого ініціювала податкова, порівнюватиме український бізнес в першу чергу з європейським і американським. «Ми вже неодноразово говорили, що формуємо податкову політику в європейському тренді. Це стосується і наших зусиль як регулятора інвестиційного клімату в Україні. Залучаючи провідних фахівців-соціологів, податкова хоче мати адекватні знання про поточну ситуацію і вплив глобальних тенденцій на нашу економіку», - пояснив податківець.

За словами О.Клименка, сьогодні в Україні використовуються декілька індексів, пов`язаних з інвестиційною привабливістю країни. Проте результати цих досліджень не задовольняють вітчизняних експертів, оскільки не включають аналіз українського бізнесу. Враховуючи це, пропонується створення нового індексу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Українській економіці необхідне створення індексу інвестиційної активності - експерт

Створення індексу інвестактивності дозволить постійно моніторити інвестклімат - експерт