Кабмін виділить 100 млн. грн. на ліквідацію наслідків аварії у Євпаторії

Кабінет міністрів України вирішив виділити з резервного фонду держбюджету 100 млн. грн. на ліквідацію наслідків аварії на водоводі в Євпаторії, а також на проектування і будівництво нового водоводу для міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК з посиланням на відповідне рішення, прийняте сьогодні на засіданні Кабміну.

За його словами, цю суму буде виділено не тільки на оперативну ліквідацію наслідків аварії, а й також на проектування і будівництво першої черги, протяжністю 5 кілометрів, нового водоводу для курортного міста.

А.БЛИЗНЮК відзначив, що загальна протяжність нового водоводу становитиме 12 кілометрів, не уточнивши при цьому, коли закінчиться проектування і почнеться його будівництво.

Міністр також повідомив, що сьогодні ремонтні бригади завершать заміну засувок і ліквідацію поривів на аварійному водоводі, і його поступово почнуть наповнювати водою.

А.БЛИЗНЮК відзначив, що цей процес може зайняти не один день, оскільки за технічними вимогами необхідно уникати гідроударів, які можуть призвести до поривів на інших ділянках водоводу, що експлуатується понад 40 років.

Як повідомляв УНІАН, аварія на магістральному водогоні Чеботарськ-Євпаторія сталася 25 лютого. Причина проривів - сильні морози в Криму в першій декаді лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово. Без водопостачання залишилися більш як 63 тис. жителів Євпаторії.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт подачe води в місто буде повністю припиненj орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.

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