Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу України в січні становило 889 млн. дол.

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу України в січні 2012 року становило 889 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО.

У матеріалах вказується, що весь обсяг сальдо був перекритий резервами Нацбанку.

Також повідомляється, що в січні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було від’ємним і становило 1,284 млрд. дол., зокрема, сальдо операцій з капіталом було додатним — 16 млн. дол., а сальдо фінансових операцій від’ємним — 1,3 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, в січні 2012 року вперше за 12 місяців сальдо поточного рахунку платіжного балансу України було додатним і становило 395 млн. дол.

Довідка УНІАН.Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. за 2010 рік. Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд. дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд. дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд. дол. (у 2010 році - 8 млрд. дол.).