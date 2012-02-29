Закриття міжбанку: долар знову вище рівня 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9900/7,9950, до 12:00 ціни зросли до 8,0020/8,0080. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0040/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2750/0,2754, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2751/0,2755. На час закриття ціни досягли рівня 0,2753/0,2757. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,0625 (+0,0825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3425/1,3485. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7530/10,7610, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7680/10,7800. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до 10,7620/10,7725.