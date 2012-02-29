Хорошковський: уряд підготував для МВФ пакет пропозицій щодо проблемних питань

Уряд підготував для Міжнародного валютного фонду пакет пропозицій щодо вирішення проблемних питань.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час зустрічі з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ сьогодні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, наразі відпрацьовується переговорна позиція.

Перший віце-прем’єр запевнив, що в умовах загострення кризових явищ у світовій економіці Україна прагне підтримувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом. За його словами, домовленість щодо продовження переговорів була досягнута під час останніх зустрічей з керівництвом МВФ.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що влада України віддана реалізації програми реформ з метою наближення України до стандартів Євросоюзу. Він підкреслив, що реформи, які впроваджуються в Україні, безпрецедентні за своїми масштабами, і це дозволило стабілізувати загальну макроекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання та відновити позитивну динаміку економічного зростання.

Перший віце-прем’єр також запевнив члена Єврокомісії, що український уряд є і надалі буде відкритим для діалогу з бізнесом. За його словами, питання створення сприятливого інвестиційного клімату – серед пріоритетів діяльності Кабінету міністрів. «Основними пріоритетами державної політики щодо підтримки розвитку бізнесу визначено дерегуляцію підприємницької діяльності, усунення адміністративних бар`єрів, удосконалення дозвільної системи. Особлива увага приділяється стимулюванню малого та середнього підприємництва», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Сторони обговорили і питання перспективи завершення процедур, необхідних для набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС. Перший віце-прем’єр-міністр висловив сподівання, що зазначена угода буде парафована найближчим часом. «Ми розраховуємо на її підписання до кінця поточного року, бажано на наступному Саміті Україна - ЄС в Брюсселі», - заявив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Чисто" дружба з МВФ: і без грошей, і без демократії