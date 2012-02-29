Кількість суб'єктів ЗЕД, які підлягають перевіркам, подвоїться

Державна митна служба з 1 квітня 2012 підсилює пост-аудит суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Таким чином, цього року кількість суб`єктів, які підпадають під перевірки, збільшиться в два рази - до близько 140.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник начальника Київської регіональної митниці Наталія ЛЕБЕДИНСЬКА.

«Зараз ми роботу цю проводимо, але не так масштабно. Вона буде з 1 квітня більш масштабною, і кількість суб`єктів, які будуть перевірені, звичайно, збільшиться. Я думаю, в два рази », - сказала Н.ЛЕБЕДИНСЬКА.

За її словами, Держмитслужба спільно з Державною податковою службою України провели аналітичну роботу щодо виявлення суб`єктів ЗЕД, які не сплачують до бюджету належні суми з проведених операцій.

«Вона (аналітична робота - УНІАН) показала, що велика частина суб`єктів має потенційно неоплачені суми, які повинні включатися в базу оподаткування та після оформлення надходити в бюджет», - зазначила Н.ЛЕБЕДИНСЬКА.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Київська регіональна митниця провела 77 перевірок діяльності підприємств щодо повноти сплати митних платежів, за підсумками яких підприємства перерахували до бюджету грошові зобов`язання на суму 424,2 млн. грн.

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