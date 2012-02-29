Податківці Житомирської області збільшили надходження до бюджету майже на 15%

Податківці Житомирської області в січні нинішнього року забезпечили надходження до зведеного бюджету України 191,5 млн. грн., що на 24,8 млн. грн., або майже на 15%, більше, ніж у січні минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби у Житомирській області.

Перерахування до державного бюджету склали 83,5 млн. грн., що на 7,2 млн. грн., або 10%, більше надходжень січня 2011 року.

За рахунок розширення бази оподаткування шляхом збільшення податкової віддачі, руйнування схем мінімізації податків у січні 2012 року з податку на додану вартість досягнуто приросту до аналогічного торішнього періоду на 13%. Розрахункову базу ДПС України з податку на прибуток виконано на 100,4%.

До місцевих бюджетів було мобілізовано 108 млн. грн., до рівня аналогічного періоду минулого року додаткові платежі склали 15%.