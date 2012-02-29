У січні інфляція в ЄС зменшилася до 2,9%

Брюссель. У січні 2012 року річна інфляція (січень до січня) в зоні євро становила 2,6% проти 2,7% у грудні-2011, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,9% проти 3,0% у грудні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з груднем 2011 року, у січні 2012 року була зареєстрована дефляція в 0,8% в єврозоні і в 0,6% в ЄС-27.

У січні 2012 року найменша річна інфляція зафіксована в Швеції (0,7), Ірландії (1,3%) та Мальті (1,5%). Найбільша річна інфляція була зафіксована в Угорщині (5,6%), Естонії (4,7%), Польщі та Словаччині (по 4,1%).

У січні 2011 року річна інфляція становила 2,3% в зоні євро і 2,7% в ЄС-27.

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