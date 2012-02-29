ДПСУ за підсумками лютого відшкодує малому і середньому бізнесу 116 млн. грн. ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) за підсумками лютого 2012 року відшкодує малому і середньому бізнесу 116 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

За оперативними даними, малі і середні підприємства впродовж лютого вже одержали на рахунки більш як 70 млн. грн. ПДВ.

«Надійшло чимало скарг на те, що для малого і середнього бізнесу було величезною проблемою одержати відшкодування ПДВ. Підприємці були впевнені, що держава готова дослухатися лише до великих корпорацій. Цей стереотип поступово руйнується - другий місяць підряд малий і середній бізнес одержує цю компенсацію», - відзначив голова Держподатслужби Олександр КЛИМЕНКО.

Зокрема відшкодування на суму до 1 млн. грн. в автоматичному режимі в лютому одержали 126 підприємств, загальний обсяг компенсації становить 36 млн. грн. Керівник Податкової закликав інших підприємців активніше користуватися цим сервісом. Для цього платник повинен відповідати критеріям, визначеним Податковим кодексом. Вони стосуються, зокрема, розбіжностей між податковими зобов`язаннями і податковим кредитом, рівнем заробітної плати.

«У нас не існує жодної дискредитації, і всі наші сервісні механізми є відкритими як для великого бізнесу, так і для середнього і малого. Ми всіляко підтримуємо прагнення бізнесменів перейти на режим автоматичного відшкодування, оскільки це цивілізований метод роботи, новий рівень податкової культури», - наголосив О.КЛИМЕНКО.

Нагадаємо, що в січні 390 українських компаній, які мали борги з відшкодування ПДВ на суму до 1 млн. грн., одержали 126 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Клименко: ДПСУ продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу