Торги 1 березня пройдуть під знаком статистичних звітів - експерт

Торги на валютному ринку у четвер, 1 березня, пройдуть під знаком звітів щодо ділової активності у переробній промисловості, для пари EUR/USD особливий інтерес представлятимуть рівні PMI у Німеччині і в єврозоні загалом, повідомляють у FOREX CLUB в Україні.

Якщо обидва показники перевищать прогнози, пара EUR/USD, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може відкотитися до позначки 1.3400, після чого метою стає рівень 1.3440. Проте якщо індекс у Німеччині опуститься нижче за рівень 50, ймовірне падіння пари до позначки 1.33 з подальшою метою на 1.3245.

Публіковані Великобританією дані також можуть мати вплив на GBP/USD. Якщо ринок знову одержить перевищення прогнозів, це може підтримати зміцнення пари з первинною метою на 1.5980 і далі 1.6000. Відновлення низхідної динаміки відправить пару до підтримки 1.5860.

Вплив на пару USD/JPY можуть надати дані з Китаю і США. Причому дуже велика ймовірність подальшого зміцнення пари у разі позитивних новин з обох країн. USD/JPY первинною метою вибере позначку 81.60 і далі 82.00. У разі розчарування можливий прорив підтримки 81.00 з подальшим рухом до 80.60.