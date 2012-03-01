Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0020/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2726/0,2730, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,6515/10,6595. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3309/1,3311 (середа - 1,3458/1,3460).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.