Кабмін "призначив" Держпідприємництва своїм уповноваженим органом

Державна служба України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва стане спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації регуляторної політики, дозвільної системи і ліцензування у сфері господарської діяльності.

Як повідомляється на офіційному урядовому порталі, це передбачено проектом указу Президента України «Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва», розробленого Мінекономрозвитку і схваленого на засіданні Кабміну 29 лютого.

Цей документ передбачає затвердження положення про службу, яку створив Президент своїм указом №1168 від 19 грудня 2011 року.

Мінекономрозвитку в документі чітко розмежувало завдання, повноваження нового відомства, а також визначило порядок діяльності служби із застосуванням норм неприпустимості дублювання функцій.