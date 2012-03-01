Азаров продовжує запевняти, що в Україні немає навіть натяків на дефолт

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні немає жодних економічних підстав для загрози дефолту.

Як йдеться у повідомленні департаменту інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, розміщеному на офіційному сайті уряду, про це український прем`єр заявив під час лекції «Як в Україні забезпечити сталий розвиток», яку він прочитав для студентів вищих навчальних закладів під час робочої поїздки до Закарпатської області.

«Ніякої загрози дефолту, і навіть натяків на дефолт у нас немає», - наголосив М.АЗАРОВ.

Глава уряду також додав, що зниження ціни на російський газ до економічно обгрунтованого рівня дозволить Україні вийти на позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. При цьому прем`єр ще раз нагадав, що Україна зараз одержує газ за найвищими цінами в Європі.

«Наше негативне сальдо визначається, перш за все, високою ціною на газ. Якщо ціна на газ буде удвічі нижче, ми одержимо позитивне сальдо нашого платіжного і торгового балансу», - зазначив він.

Водночас прем`єр-міністр запевнив, що також немає жодних підстав для зниження курсу національної валюти. «Ніяких підстав для девальвації курсу гривні немає. У нас достатньо валютних резервів, попит на валюту врівноважується пропозицією. У нас, у принципі, нормальне співвідношення нашого платіжного балансу. Тобто, ми в країну заводимо більше валюти, ніж вивозимо», - повідомив М.АЗАРОВ. Він зазначив, що ці чинники нівелюються негативним сальдо зовнішньоторговельного балансу.

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