Річна інфляція в зоні євро в лютому зросте до 2,7%

Брюссель. За попередніми даними, в лютому 2012 року річна інфляція (лютий до лютого) в зоні євро становитиме 2,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Як повідомляв УНІАН,у січні 2012 року річна інфляція становила в єврозоні 2,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 2,9%.

У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.

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