Державна податкова служба України (ДПСУ) на сьогодні вирішує 70% питань, що надходять на «гарячу» лінію «Пульс податкової».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, протягом першого місяця роботи нового сервісу «Пульс податкової» на гарячу телефонну лінію надійшло 1903 звернення від платників.

Серед всіх зауважень і пропозицій 317 - щодо неправомірних дій або бездіяльності податківців.

Третина скарг стосувалися перешкод в користуванні сервісами електронної звітності (104 звернення), 76 громадян обурювалися організацією роботи органів ДПСУ, 25 платників мали претензії до проведення перевірок суб`єктів господарювання.

На сьогодні 70% звернень, отриманих за допомогою «гарячої» лінії, вирішені. Ще 85 повідомлень від платників перебувають на розгляді у структурних підрозділах та територіальних органах.

Нагадаємо, інтерактивний сервіс «Пульс податкової» почав працювати 25 січня 2012 року. Робота «гарячої» лінії побудована за принципом «call-back», тобто податківці не тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють заявникам про результати розгляду їх звернень та вжиті заходи.