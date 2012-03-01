Доходи держбюджету в січні збільшилися на 18,3%

Доходи державного бюджету України в січні 2012 року, порівняно з січнем 2011 року, збільшилися на 18,3%, або на 3,357 млрд. грн. - до 21,709 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на Держказначейство.

До загального фонду державного бюджету в січні надійшло 18,097 млрд. грн., що на 3,4% більше від планового показника і на 15,5% - надходжень за січень 2011 року. Зокрема, до загального фонду надійшло: ПДВ - 13,876 млрд. грн. (зростання - 14,5%); акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 2,173 млрд. грн. (зростання - 1,7%); рентної плати - 1,437 млрд. грн. (зростання 18,4%).

Надходження податку на прибуток до загального фонду становили 940,7 млн. грн., що на 1,6% менше, ніж за січень 2011 року. Це пояснюється тим, що в січні 2012 року сплачувався податок на прибуток, одержаний у IV кварталі 2011 року, за ставкою 23%, а в січні 2011 року - податок на прибуток, одержаний у IV кварталі 2010 року, за ставкою 25%.

Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами за січень 2012 здійснено в обсязі 3,589 млрд. грн. Порівняно з січнем 2011 року відшкодування ПДВ зросло на 39,6%, або на 1,018 млрд. грн.

До спецфонду держбюджету за січень 2012 надходження збільшилися на 34,8% - до 3,612 млрд. грн.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень 2012 склала 27,876 млрд. грн., що на 18,3% більше від аналогічного періоду 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 р. ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 312,774 млрд. грн. і витрати спеціального фонду - 45,236 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено на рівні 25,130 млрд. грн., а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн. грн., інфляція - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 року розрахований урядом, виходячи з курсу 8 грн. за один долар.