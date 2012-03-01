Moody's погіршило прогноз рейтингів «Ощадбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service погіршило зі «стабільного» до «негативного» прогноз за довгостроковими глобальними рейтингами ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») у національній валюті «B2» за підсумками фінзвітності банку за 2011 рік.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Moody`s також знизило рейтинг банку за національною шкалою з «A2.ua» до «A3.ua».

При цьому рейтинг фінансової стійкості банку підтверджено на рівні «E+» (прогноз «стабільний»), довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті «B3» (прогноз «негативний») і короткострокові рейтинги «Not-Prime» депозитів у національній та іноземній валютах (прогноз «негативний»).

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 січня 2012 року становили 73,97 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - 58,84 млрд. грн., зобов`язання - 56,32 млрд. грн., статутний капітал - 14,496 млрд. грн., власний капітал - 17,65 млрд. грн.

«Ощадбанк» у 2011 р. збільшив чистий прибуток проти 2010 року на 15% – до 531 млн. грн.