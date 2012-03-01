В Україні борги із зарплати в усіх секторах зросли до 12 млрд. грн. – експерт

В Україні борги із зарплати в усіх секторах зросли до дванадцяти мільярдів гривень.

Про це заявив генеральний директор Центру ринкових реформ, один з перших міністрів економіки в незалежній Україні Володимир ЛАНОВИЙ в інтерв’ю УНІАН.

За словами експерта, «суть моделі, яку використовує влада в економіці, виглядає так: життя в борг. Оскільки бюджет обмежений, то починають різати виплати, фінансування по різних напрямках. Скорочують фінансування сфер, не пов`язаних із інтересами правлячого класу та їх фінансово-промислових та інших партнерів. У нас зростають борги по заробітній платі. Вони досягли в бюджетній сфері одного мільярда. А по всіх секторах - до дванадцяти мільярдів по Україні».

За словами В.ЛАНОВОГО, «те, що нам розповідають урядовці та різні керівники - це замилювання очей та обгрунтування власної нездатності до ефективної політики».

Держкомстат, каже директор Центру ринкових реформ, «на жаль, виконавець замовлення уряду, а не об`єктивний спостерігач, який фіксує процеси, що відбуваються у країні. Протягом десяти років Держкомстат показує, що темп зростання всіх доходів громадян в розрахунку на одну людину перевищує зростання ВВП України. Такого не може бути».

Експерт зауважив, що «в цілому обсяги держзакупівель з бюджету досягли майже ста мільярдів гривень. Кому йдуть ці держзакупівлі? Для медицини? Для освіти? Для культури? Але це видатки в межах одного-двох мільярдів. Житлово-комунальний сектор - ще півмільярда. Куди йдуть десятки мільярдів гривень державних закупівель? Оцим монстрам, про які я кажу? Половина осідає в кишенях».

А водночас «нам потрібно розвивати послуги, швейні виробництва, приладобудування. Нам потрібні виробництва, де є багато праці. Плюс необхідний розвиток новітніх технологій, куди піде молодь», - наголосив В.ЛАНОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати у січні 2012 року зросла на 6,2%, і на 1 лютого становила 1,038 млрд. грн. Порівняно з даними на 1 лютого 2011 року, заборгованість скоротилася на 22,8%, зазначають в Держстаті.

*** Повний текст інтерв’ю – на сайті УНІАН за адресою: http://www.unian.net/ukr/news/489148-volodimir-lanoviy-sut-modeli-yaku-vikoristovue-vlada-v-ekonomitsi-taka-jittya-v-borg.html