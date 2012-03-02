Євро подорожчав на повідомленнях про підписання угоди щодо грецького боргу

Евро щодо долара виріс за підсумками торгів четверга, 1 березня, на тлі повідомлень про підписання міністром фінансів Греції Евангелосом Венізелосом і заступником голови Єврокомісії Олі Реном угоди, що визначає основні параметри обміну грецьких облігацій і подальшого кредитування країни.

За підсумками торгової сесії, євро зміцнився до долара до 1,3312 долара за євро проти 1,3324 долара за євро напередодні. До японської валюти долар впав до 81,11 ієни за долар з 81,15 ієни за долар на кінець торгів середи. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара практично не змінився, склавши 78,80 пункту проти 78,79 пункту на кінець попередніх торгів.

Остаточне схвалення угоди Єврогрупи очікується 9 березня, після закінчення терміну подачі заявок на програму обміну грецького боргу, яка тісно пов`язана з планом кредитування ЄС і МВФ.

Крім того, Венізелос підписав з керівником Європейського фонду фінансової стабільності Клаусом Реглінгом п`ять документів, які визначають основні параметри угоди з приватними кредиторами з обміну грецького боргу з дисконтом, передає РІА "Новости" з посиланням на MarketWatch.

Крім того, позитивними для євро виявилися підсумки розміщення держоблігацій Іспанії. Мінфін країни реалізував боргові папери з різними термінами погашення на загальну суму 4,5 мільярда євро, при цьому прибутковість боргових паперів знизилася, а попит інвесторів збільшився.